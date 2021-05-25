疫情期間交通運輸需求大減，台灣高鐵宣布自5月27日（四）至6月10日（四）第二波減班，由第一階段每周845班次再調至每周556班次。此波減幅達34％。

高鐵表示，第二波減班期間，各車站營業時間將提早至晚間23：30收班，敬請旅客儘早安排行程，並留意末班車發車及抵達各站時間。

高鐵表示，雖然民眾運輸需求大減，高鐵仍持續提供基本的旅運服務；二次減班後，每小時仍可維持至少南下、北上各2班次列車的旅運服務，分別是1班停靠南港-台北-板橋-台中-台南-左營的直達班次列車以及1班停靠沿途各站列車；晨間通勤及各尖峰時段也保留更多車次。

第二波減班期間，購買遭取消車次車票且有留下聯絡方式的旅客，高鐵將主動透過電子郵件或簡訊發布通知，協助退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次。

此外，到6月8日止的「全車對號座」也就是不賣自由座措施，高鐵也表示將持續觀察疫情變化，滾動式檢討，並將於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規劃。

高鐵並重申採用政府「簡訊實聯制」，車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼QR Code，敬請旅客進站乘車前及出站後，掃描QR Code完成實聯制登記。高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵公司表示，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

(旺報 )