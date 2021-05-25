F-35戰機訓練

高層將領說，未來10年間，美國空軍可能讓部分較舊型的F-35教練機退役，以採購最先進的同款戰機。

據《軍事網》（Military.com）24日報導，美國空軍戰略，整合與需求副參謀長海諾特（Clinton Hinote）說，這些較舊型的F-35可能會直接退役，而不是接受昂貴的升級，以因應未來的衝突。「這目前不在我們的計畫內，但那將會是我們所必須考慮的事，」他周二受訪時說，「因為主要的問題在於，『我們要回頭翻新升級嗎？』」

他強調，成本是個關鍵考量，問題在於，美國空軍是不是要把較舊的教練機升級，改裝為新批次戰機？此外，他質疑，空軍是不是在教練機上過度投資？海諾特說，有些跡象顯示，他們可能是有這些問題。而他所指的，是戰鬥機與教練機的比例問題。事實上，美國必須隨時備戰的戰鬥機隊是由F-35、F-22、F-15C/D、F-15E 、F-16，A-10和新型的F-15EX等戰機組成。就以F-22為例，這款戰機不到200架，但1/3都不是拿來當作戰機，其中多數都是用來訓練飛行員。

海諾特說，美國軍機中，有許多都只拿來提供訓練。他指出，在大國競爭的新時代，訓練將呈現不同的樣貌，或許美國在教練機上過度投資，而調整教練機和戰機的比例，或許可以從調高戰機上著手。

儘管F-35是五角大廈最新型的戰機之一，但其中部分最初製造的舊型F-35，卻都用來提供訓練。就在美國空軍正在考慮，究竟要採取甚麼樣的戰機組合之際，還必須打定主意，能不能有餘裕負擔得起專用教練機。海諾特說，F-35和F-22都有較老舊，並不是用來戰鬥的機型，要將它們升級不但昂貴，而且在某些狀況下，根本就不可能。

而美國空軍在資源有限的現在，必須重新考慮，要不要保留專用教練機，並研究有多少訓練能轉變成高品質的模擬訓練。

(中時新聞網)