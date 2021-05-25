台南市疫情急遽升溫，今天一口氣增加10起本土確診個案，這也是本土疫情發生以來，單日增加最多的一天，目前累計18例。台南市長黃偉哲下午3點將對外說明目前疫情現況及確診者分布足跡。

由於網路社群今早傳出台南市從北到南有多達40處清消，引來民眾議論紛紛，下午2點中央流行疫情指揮中心公布台南10例確診消息後，民眾紛紛以「崩潰」形容，難怪這麼多地方要消毒。

台灣新冠肺炎本土疫情還在延燒，已經連續多日破百，且疫情沒有降溫跡象，指揮官陳時中今宣布，全國三級警戒延長到6／14。

(中時 )