台南市疫情急遽升溫，今天一口氣增加10起本土確診個案，這也是本土疫情發生以來，單日增加最多的一天，目前累計18例。台南市長黃偉哲下午3點將對外說明目前疫情現況及確診者分布足跡。
由於網路社群今早傳出台南市從北到南有多達40處清消，引來民眾議論紛紛，下午2點中央流行疫情指揮中心公布台南10例確診消息後，民眾紛紛以「崩潰」形容，難怪這麼多地方要消毒。
台灣新冠肺炎本土疫情還在延燒，已經連續多日破百，且疫情沒有降溫跡象，指揮官陳時中今宣布，全國三級警戒延長到6／14。
(中時 )
台南市疫情急遽升溫，今天一口氣增加10起本土確診個案，這也是本土疫情發生以來，單日增加最多的一天，目前累計18例。台南市長黃偉哲下午3點將對外說明目前疫情現況及確診者分布足跡。
由於網路社群今早傳出台南市從北到南有多達40處清消，引來民眾議論紛紛，下午2點中央流行疫情指揮中心公布台南10例確診消息後，民眾紛紛以「崩潰」形容，難怪這麼多地方要消毒。
台灣新冠肺炎本土疫情還在延燒，已經連續多日破百，且疫情沒有降溫跡象，指揮官陳時中今宣布，全國三級警戒延長到6／14。
(中時 )
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