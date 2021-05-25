台灣之星今日與Extended Reality延展實境行動應用軟體開發商「米菲多媒體」展開策略合作，結合米菲多媒體所擁有之全台唯一的XR開發引擎「MAKAR Editor」，提出全新解決方案，包含支援各式AR眼鏡、VR頭盔、手機、平板及智慧型機器人等裝置，並因應全球化的數位轉型衝擊，打破過去市場對XR的既定印象，提出「Web XR技術服務」加速全網行銷，將Web XR等技術置入既有社交媒體平台，並攜手推動5G通訊與虛擬實境的技術介接，提供優質的傳輸服務打造XR多元應用並共同開虛擬實境市場未來新體驗。

台灣之星積極布局，推升多項新興智慧應用發展，截至目前，合作夥伴橫跨智慧城市、智慧家庭、智慧醫療、智慧交通、智慧教育、智慧辦公、智慧能源、智慧製造及資安應用等，遍及24大領域，也帶動整體申辦量與去年同期相比年增率高達75％，也拉抬整體營收年增45％，其中受到全球新冠肺炎疫情影響、遠距工作、非接觸式業務需求比例提升，在視訊雲端應用的申辦量能是明顯成長、高達8倍。

而在遠距工作、非接觸式互動成為新常態的趨勢下，也為虛擬實境市場帶來全新動能，根據美國跨國投資銀行高盛預估，2025年AR／VR商機將高達800億美元；蘋果執行長庫克於受訪時也提及，AR技術將對蘋果公司未來至關重要；未來AR／VR技術更將持續助攻教育、醫療、零售、影視娛樂領域，引爆全新虛實數位浪潮

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，隨著5G時代來臨，各種創新應用如雨後春筍般蓬勃發展，其中5G更扮演著AR／VR技術晉升的關鍵角色，從亞馬遜、Facebook、蘋果、Google等四大科技巨頭陸續投入研發，就不難看出虛擬實境產業成為5G殺手級關鍵應用的可能性，我們的5G企業合作『3E模式』已成為企業智慧化轉型與營利的重要引擎，更是我們布局5G生態系的一大優勢。

米菲多媒體執行長盧俊諺表示，在5G及物聯網時代趨勢發展的關鍵技術中，虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)為兩大關鍵技術重點，米菲多媒體深耕專業領域多年，專注在新型態互動科技的研發，為市場帶來各式各樣的客製化XR垂直應用解決方案，本次與台灣之星展開合作便是看好雙方的5G通訊技術與XR內容優勢可相輔相成，期盼結合台灣之星穩定的傳輸服務在XR領域共同創造5G殺手級的關鍵應用。

(中時 )