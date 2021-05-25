新北市蘆洲警分局傳出警員染疫，立即進行全區消毒。（蘆洲警分局提供）

新北市刑大某隊員24日也快篩呈現陽性，立即進行全區消毒。（新北市刑大提供）

新北市刑大某隊員24日也快篩呈現陽性，立即進行全區消毒。（新北市刑大提供）

新北警陸續傳出確診 基層怨：未打疫苗宛如不帶槍上戰場

新北市疫情嚴峻、國內本土個案數攀升，新北市蘆洲、新店警分局陸續傳出警員確診，新北市刑大某隊員24日也快篩呈現陽性，直接衝擊基層警信心。基層警抱怨說，支援市府各項防疫工作，卻不能優先施打疫苗，宛如不帶槍上戰場。

中央流行疫情指揮中心今（25日）公布國內新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例。指揮中心也公布新一波疫苗施打順序，以專責病房醫護優先，其次為醫護人員，再來是直接從事防疫的工作人員。

基層警抱怨說，雙北市疫情嚴峻，北市萬華警分局、文山第一警分局、新北市蘆洲警分局、新店警分局都陸續傳出有警員確診，新北市要求警員協助防疫工作，除了沿街宣導外還要強制取締未佩戴口罩者，加上原有的治安、交通工作，染疫風險本來就比較大。

基層警說，警察本列於第5順位施打疫苗，雖然中央流行疫情指揮中心今（25日）公布新一波疫苗施打順序，直接從事防疫的工作人員可改為第3順位，但各縣市警察單位支援的勤務不同，若再不能優先施打疫苗，宛如不帶槍上戰場，更衝擊基層警信心，如何繼續捍衛治安。

新北市警察局回應，會積極爭取讓同仁盡速施打疫苗，確保警政各項工作順遂。

(中時 )