因應疫情，基隆4間醫院成立快篩站。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

因應疫情，基隆市衛生局和防疫團隊昨天在基隆市立醫院本部設立快篩站，採線上預約制，有症狀或是足跡與確診個案重疊者優先採檢。

衛生局表示，為確保醫檢量能並避免群聚，日前在市立醫院設立快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等疑似症狀，且與本市公告確診個案活動史重疊，或與萬華地區足跡活動史重疊的民眾「預約」篩檢。

採線上預約，衛生局將提供QR CODE給民眾使用，或者可在周一到周五上班時間撥打快篩專線，衛生局每日下午3時會陸續通知隔日篩檢時間及地點，提醒民眾戴口罩、持健保卡及身分證，自行前往指定篩檢地點，勿搭乘大眾交通運輸工具。

民眾到達指定篩檢地點後抽號碼牌，並於等候區候診，再到快篩站櫃台掛號、進行採檢，採檢後可到報告等候區等待，約10分鐘就可知道結果，結果為陰性者將返家自主健康管理，陽性者則由採檢醫院安排轉院。

市府強調，目前中央流行疫情指揮中心並沒有鼓勵大量的快篩，且本市篩檢能量也還算充足，更沒有設置社區篩檢站的需求，請市民安心。

(中時 )