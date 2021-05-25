總統蔡英文執政5年，如今面臨本土疫情竄升，再加上缺水、缺電，導致民怨四起，政治高壓與意識形態爭鬥也更加激烈，甚至固化。台灣科技大學教授陳致曉認為，台灣在「抗中保台、鞏固台灣人政權」的氛圍下，竟一步步重返中國古代皇朝「朕即國家」的體制，甚至更加法西斯化。

陳致曉長期投入社會運動，時常發表針砭政府言論，近期卻遭匿名黑函檢舉，行政院甚至直接將公文從院長辦公室轉給教育部，教育部並行文校方召開教評會，討論是否解聘，吸引台北市議員羅智強、前立委蔡正元關注。

陳致曉近日在臉書發文，標題為「我堅持政治不正確」，文章一開始，先對羅智強與蔡正元的聲援表達感謝。並對於「民進黨國族主義者又要將我貼上藍色標籤」，提出相關論述。

陳致曉認為，台灣身陷意識形態久已，結果是人民讓自己一再成為政黨爭權工具。縱使數次政黨輪替，但當權政黨把自己等同於國家、等同於人民的「黨國思想」不但未能破除，甚至還因在民進黨「愛台灣」的口號下，獲得「道德性」，而更加猖獗。

陳致曉提到，當權者也趁著群眾「黨國一體的愛國心」更加濫權侵害人民基本權益、破壞台灣珍貴自然景觀。閹割公投、引進萊豬、擴大土地掠奪、毀7000年藻礁等，罄竹難書。台灣在「抗中保台、鞏固台灣人政權」的氛圍下，竟一步步重返中國古代皇朝「朕即國家」的體制，甚至更加法西斯化。

陳致曉指出，正常社會中，避免政府濫權、社會集體沉淪的防腐劑大體有5大要項：

其一，媒體。，民進黨側翼打著反紅媒壟斷口號，卻使綠媒實質壟斷。

其二，年輕人。在國族主義風潮下，眾多年輕人誤認「進步」就是「鞏固黨的領導」。

其三，堅持進步價值的有力反對黨。顯然台灣付之闕如。

其四，公民團體。在過去對抗國民黨的歷史中，許多公民團體已陷於關係、人情、利益、前程，而難與民進黨對抗。近日挺大潭三接的「好皇團」，即為「平日作態蒐集道德標籤、關鍵之時犧牲價值捍衛皇權」的典範。

其五，知識分子。無奈的是，當今台灣許多公共領域專業之讀書人如中國傳統士人，仍視「加官晉爵」為生涯規畫。蔡正元委員點名范雲、洪申翰等數輩，足稱「終南表率」。

陳致曉認為，當前台灣，雖號稱民主自由，卻是防腐機制至缺年代。在此濁世，鞏固朝廷或淪為專政花絮的假社運，可豐收社會資源。看看「沃草」可以肥到兩任執行長相繼貪汙2000多萬！

陳致曉說，相對於此，若欲摒除黨派立場，行公共議題針砭無疑需付出相當代價。但是，也唯有如此才能使社會關注由「黨派」回到「議題」，並找回「人民」自己的立場。

陳致曉強調，因此，他過去並不避諱與國民黨人於議題合作，但也不會因此稍減批判國民黨的土地掠奪。羅智強議員與蔡正元對我言論自由的聲援，正彰顯真正社會運動的意義「使不同政治立場者，共同關注普世價值」。

陳致曉指出，他的行事風格，的確易在社運圈被標籤為「異端、偏激」。然而，「拒絕主流、蔑視從眾、享受邊緣化、對榮耀保持距離，永遠站在權勢對立面」豈非Edward Said 所述「知識分子」所當為！？

(旺報 )