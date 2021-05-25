全台三級警戒延長，Gogoro宣布，若車主預期在未來30天內不會騎乘使用Gogoro電池服務的電動機車，可透過 GogoroNetwork官網中的「聯絡我們 - 合約暫停」，申請合約暫停。考量疫情仍屬嚴峻，在6月1日至7月31日期間內，成功辦理「合約暫停」的用戶，合約暫停期間不用交回電池且無需負擔資費方案月費

Gogoro自6月結帳週期起推出「遞延抵扣」優惠，用戶於六月結帳週期未用完的里程或電池使用費折抵金，將會自動遞延至7月結帳週期，折抵下個結帳週期超出資費方案內容之用量（依此類推），用戶可以靈活的彈性調整運用。

Gogoro表示，全台門市為了更安全地服務消費者，門市同仁除全日配戴口罩、定時用酒精消毒手部與傳送每日健康管理回報，各據點也同步部署 QR code 簡訊實聯制、量測體溫等完整防疫措施。門市積極執行環境控管：包括門市桌椅、換電站的消毒作業、管制室內人流、同一時間最多接待兩組客人，店內展示、試乘、待交車輛消毒處理，讓消費者都能安心賞車與完成交車。

各地維修中心亦同步升級防疫措施，針對有車輛維修保養需求的車主，Gogoro 啟動室外接車，室內一組、室外一組的人流管制標準，確實執行收車後的進廠車輛消毒，交車前的出廠車輛消毒，除了保障消費者能安心騎乘，也保護門市夥伴的健康。

防疫期間，Gogoro 推出全方位的線上賞車體驗與購車服務。Gogoro 官方網站上提供完整的線上 3D 賞車體驗，消費者可依據喜好的車款及車色，自由地增添搭配各式周邊，打造出心目中理想的智慧電動機車，並提供完整的政府補助、相關貸款及分期付款方式之試算。線上需求送出後，將有專人聯繫消費者，。

GoShare 同步提升疫情應變機制，於六大縣市的營運區域內，對 6,500 台車輛部署高標準防疫措施，並安排巡檢與消毒團隊，每日加強車輛消毒頻率，特別是用戶常接觸到的車身處與配件強化清消，且每日回報各地政府消毒完成情況，人員並於作業全程佩戴口罩，所有工作用車及器具皆事先消毒，交班時再全面消毒一次。

Gogoro 強調，為保障同仁健康以及維持企業服務及營運能量，謹遵政府規範，各辦公室都已進行分流管控，並啟動輪替居家辦公；生產廠區、門市與服務中心，也都進行必要的人力及出勤調節，且全面落實員工每日的自主健康管理回報，在顧及全體員工的健康與安全條件下，Gogoro 全力滿足客戶需求，積極對應各種突發狀況。

(中時 )