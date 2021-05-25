為落實日前召開的國務院常務會議部署，5月23日大陸國家發改委等五部門召開會議，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業如鋼鐵工業協會、有色金屬協會等參加，會議更釋出對違法行為「零容忍」，強調將持續加大執法檢查力道，排查異常交易和惡意炒作等三大訊號。

據中證網引述東吳證券首席經濟學家任澤平表示，這一輪大宗商品價格大漲主要原因在供給，抑制價格上漲的關鍵還是恢復供給。業內人士認為，對加強市場監管的強調，表明近期大宗商品漲價過程中存在的異常交易和惡意炒作行為已引起相關部門高度警惕，被列為重點整頓打擊領域之一。

而大陸官方多部會聯合出手抑制大宗商品價格過快上漲，也讓24日商品期貨市場應聲大幅下跌。其中黑色系期貨跌幅居前。其中，鐵礦石主力合約跌逾5％，熱軋卷板跌近4％，螺紋鋼、滬鋁跌逾3％，同時農產品也多數下跌。

(旺報 )