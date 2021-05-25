新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25日）宣布，三級警戒延長至6月14日。林口三井outlet宣布，自主停業時間將延長至5月28日，同時避免商場空間增加感染風險，5月26日至5月28日僅提供生活必需品營業，僅有部分GF樓層的民生、藥妝及熟食區專櫃營業。

(中時 )