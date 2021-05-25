疫情嚴峻 林口三井outlet自主停業延長至5月28日 14:392021/05/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口三井outlet宣布，自主停業時間將延長至5月28日。（林口三井outlet提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25日）宣布，三級警戒延長至6月14日。林口三井outlet宣布，自主停業時間將延長至5月28日，同時避免商場空間增加感染風險，5月26日至5月28日僅提供生活必需品營業，僅有部分GF樓層的民生、藥妝及熟食區專櫃營業。 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 疫情升溫 19日起鎖國一個月 (中時 ) #防疫 #停業 #林口三井 #outlet #百貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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