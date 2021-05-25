三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港之後，在台第三座OUTLET購物商城MITSUI OUTLET PARK台南(暫定)，今(25)日，進行該建物的上樑工程；該開發案規劃分為兩階段進行，第一階段將規劃約有180店，預定2021年底開幕、第二階段預定2025年開幕之後，可望達到約230店，規劃成為台南都市圈最大OUTLET PARK。

業者指出，伴隨上樑的完成，也代表整體工程即將進入後半段，亦即距離完工開業也就指日可待；該案目前工程進度，朝著目標2021年底前開幕順利進行中，開幕後將由該專案公司「三南奧特萊斯公司」委託台灣三井不動產商業管理負責營運部分。

MITSUI OUTLET PARK 台南(暫定)的設計概念Gateway Park Tainan，即希望讓第一次造訪台南的人，燃起期待遇見台南的那股雀躍心情與對優美風景的讚嘆，並讓早已熟悉台南的人亦能再次感受其街景魅力。設計元素參考大家所熟知，素有台版迷你亞馬遜河之稱，四草綠色隧道的紅樹林綠意，將其呈現在整座設施的內外景觀中。

並利用錯綜複雜的木紋磚步道來呈現紅樹林植物的氣根向上延伸之生生氣象，讓整座設施彷彿成為了台南的第二個綠色隧道，更豐富了視覺景觀。而設施主體外觀的紅磚色幕板牆面則是完全融入在地熟悉的、帶點古都風味的強烈特色。

在室內區充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達近約20米挑高的室內中央廣場，可讓陽光毫不吝嗇的充分灑入，十足的穿透與明亮感；還有大家熟悉的台南街景紅磚瓦牆與綠樹林意。加上寬廣的公區走道，讓人完全感受不到一般室內空間的壓迫感，是可在此悠閒度過愉悅時光的商業設施。

該開發案的地理位置，位於南部重要都會中心台南。緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發約41公里左右，以及東西向快速道路關廟線大潭交流道附近等，擁有絕佳之交通便捷優勢。

同時，由於台南市一直都保留有許多，具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食，每年皆可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。而該案所在位置緊臨高鐵「台南站」，每年亦有高達約800萬人次左右的旅客進出。

除了具備便捷的交通優勢之外，臨近更有甫於2019年底啟用的包含台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等設施的「沙崙智慧綠能科學城」。

加上周邊的其他學術單位等，未來該案完成之後，整個環繞高鐵「台南站」的周邊區域將形成南部地區非常重要，集「產、官、學」資源於一處的智慧綠能暨科技的商業城市。加上近年許多台商的回流，更多的傳產、高科技產業的南移加碼，預估將可帶動更多就業人口隨之南移，同時也有機會創造出更多的高端消費人口。對於帶動南台灣的觀光與經濟的發展值得期待。

除了台南該案之外，三井不動產集團目前其他在台的商業設施，另有2016年1月開幕的MITSUI OUTLET PARK林口，以及2018年12月開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港。兩設施自開幕以來，業績每年穩定成長，表現亮眼，目前台中港二期工程，亦朝著2021年底開幕為目標順利進行中。期望未來MITSUI OUTLET PARK台南(暫定)開幕之後，亦能創造超標的好成果。今後，三井不動產集團也將持續在台灣展開商業設施、飯店、住宅、複合式物流設施等開發事業。

(工商 )