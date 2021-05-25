由於全球對大宗商品的需求提升，鐵礦石、銅、鋁及鋼材等關鍵原料價格飆漲，大陸官方為避免業者出現惡意哄抬價格、散播假訊息及操縱市場等投機行為，對業者下達嚴禁哄抬物價的命令，此消息讓金屬價格集體暴跌，交易量最大的大連鐵礦石期貨跌幅達9.5%，鋼材及銅礦也出現重挫。

日經亞洲評論報導，大陸是鐵礦石、銅等大宗商品的最大消費國，由於全球經濟復甦，對相關製成品的需求增加，關鍵原料的價格因此飆升，價格上漲的壓力，反而讓官方開始擔心通膨率上升，進而威脅經濟復甦。

中國國家發展改革委員會召集相關部門進行會議，並找來鋼鐵、鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業與產業協會參與，並在會議中指示業者不能提高銅、煤炭、鋼鐵及鐵礦石等產品的價格。

隨後官方透過聲明表示，將加強對大宗商品現貨與期貨市場的監管，為了杜絕一切不合法行為，持續加強調查力道，並依法懲處壟斷、哄抬價格、囤積產品及散播假消息等違法行為。

此消息一出讓大陸金屬價格集體暴跌，交易量最龐大的大連鐵礦石期貨跌幅高達9.5％，僅略低於每日跌幅限制的10%，上海的銅、鋁期貨分別下跌超過2％和4％。

能源研究機構Wood Mackenzie高級經濟學家Yanting Zhou表示，「大宗商品價格上漲對大陸經濟，尤其是工業部門產生負面影響，據我們了解，煤炭價格的上漲，讓部分廣東和廣西的火力發電廠將在5月份減少發電量。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero則說：「大宗商品價格的上漲加速通貨膨脹，這種現況令人擔憂，因為很多家庭的可支配收入還沒有回到疫情前的水準，而大陸不想像美國一樣出現通膨恐慌，因此開始對市場進行管制。」

(中時新聞網)