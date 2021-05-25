印尼投資部長周一指出，國有的印尼電池公司(IBC)以及南韓樂金集團將合作新建一座總價值12億美元的電池生產工廠，總產能約為100億瓦時(10 GWh)。

印尼投資部長並無具體說明時間進度，僅表示，該工廠將在不久的未來進行建造。第一階段工程的電池產能為100億瓦時，將供貨給現代汽車的電動車使用。

新聞聲明稿中表示，參與的樂金集團包括樂金化學、樂金能源解決方案、樂金國際，以及浦項鋼鐵和中國的華佑控股(Huayou)。

樂金能源解決方案的電池生產部門發言人拒絕立即對該新聞評論。

樂金能源解決方案與特斯拉息息相關，此前新聞披露，該公司計畫在2023年為特斯拉生產先進電池，並考慮在美國或歐洲建立生產基地。

另印尼最大的鎳生產商也制定了雄心的計畫，開始鎳礦石的加工，這些鎳礦石可用於鋰電池的生產，希望能讓印尼最終成為全球電動車生產和出口中心。

(時報資訊)