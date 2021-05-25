國內新冠肺炎疫情延燒，彰銀(2801)證實24日獲悉南港科學園區分行1名員工確診，已即刻啟動應變措施，同單位員工實施居家上班及自主健康管理、完成分行全面消毒，營運不受影響，並請同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁安全與健康。

彰銀說明，該名員工17～21日間有請3天防疫照護未出勤上班，南港科學園區分行23日知悉其家屬確診後，當晚即完成全面環境清潔與消毒，24日知悉員工確診後再次進行全面環境清潔與消毒，並於25日調派備援人力進駐，營運不受影響。

彰銀指出，為加強防疫及維持營運不中斷，目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公。該名確診員工目前尚無明顯症狀，分行匡列密切接觸同仁自24日起居家上班，並請同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁安全與健康。

彰銀表示，除持續關心同仁健康狀況外，已配發員工防護面罩及加裝透明隔板，籲請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心活動空間。

(時報資訊)