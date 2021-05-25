美股周一全面收漲，台股今日開高走高，盤中大漲超過300點，一度衝上16657.6點，市場資金重返電子股，半導體跌深反彈，IC設計的天鈺(4961)、金麗科(3228)鎖在漲停板，被動元件及矽晶圓等全面同步走強，終場加權股價指數收在16595.67點，上漲257.38點，成功站回季線之上，成交值放大至5273.39億元，OTC指數收在197.02點，上漲4.22點，成交值為819.26億元。

證券分析師黃漢成表示，美國費半指數站上季線，台股多頭資金也往電子股移動，今日成交量溫和放大至5200餘億元，算是健康，明日需觀察電子是否續強，月線壓力仍大，台股也許會震盪或是壓低整理，有業績支撐、產業展望佳個股，預期將會有所表現。

觀察盤中航運股中的萬海雖有利多但仍開高走低，可以看出多頭開始調節，而外資昨日也調節長榮，傳產股的紡織及鋼鐵也回檔休息，黃漢成說，今天的確出現資金重新移往電子股的情形，大型電子權值股中台積電收在583元，上漲2.64%，黃漢成說，資金重返電子股，並不會使得電子股全面揚升，台積電持穩沒有大漲是好事，只要能發揮穩盤作用就好，未來電子股中有業績支撐、產業展望佳的後市看好。

盤面上，電子股資金比重回升至5成以上，IC設計中的天鈺(4961)、金麗科(3228)皆收在漲停板；矽晶圓的環球晶(6488)收在805元，上漲8.34%；股王矽力-KY(6415)開高走低，收在3490元，上漲4.33%；聯電(2303)收在51.9元，上漲6.57%；面板股中的彩晶(6116)收在20.8元，上漲5.58%；塑化表現強勢，華夏(1305)、亞聚(1308)、台聚(1304)、聯成(1313)等全面收在漲停板。

台灣新冠肺疫情有所控制，黃漢成說，目前看來雖然3級時間將會延長，但應該不會升至4級，接下來國產疫苗即將問世，再加上海外疫苗的購置，在疫情的陰霾下，國人接種疫苗的意願將會升高，只要施打疫苗普及率一高，台灣就能脫離疫情的影響，最壞的時間已經過去。

(時報資訊)