梧棲分駐所將持續針對人潮易聚集道路及群聚處所加強巡查勸導及製單。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區廠商林立，不少來台工作的外籍人士下榻當地某飯店，有民眾反映，常看見三五成群外國人不戴口罩走在路上，或者聚在一起抽菸，由於目前正值防疫期間，憂心成為防疫破口。當地梧棲分駐所表示，未接獲民眾報案，如發現未戴口罩，可撥打110請警方前往勸導，未來也會持續加強巡查。

有網友24日在社群《梧棲串起來》po文指出，梧棲文化路有幾位歐美人士走在路上，有2位口罩戴在下巴，同天下午又在鄰近廟宇看見2人未戴口罩，一位酒醉在咆哮；有網友回應說，外國朋友常在附近慢跑，也沒戴口罩，或者都把口罩掛在手上。

不過，也有網友說，當地民眾也有人沒戴口罩，3、4個人在田邊聊天。由於目前疫情嚴峻，當地民眾憂心忡忡，擔心成為防疫破口，希望聘請外籍工作人員的廠商及政府相關單位能加強防疫宣導。

被點名的酒店表示，已於疫情發生時加強宣導，不只是旅客，甚至廠商方也逐一通知請旅客配合防疫相關政策，飯店現場及戶外公告欄均張貼配戴口罩資訊，並請同仁至戶外區每日逐一宣導旅客，將會與居民站在同一線，一起為台灣抗疫努力。

清水警分局指出，當地梧棲分駐所未接獲民眾報案上述情事，將持續針對人潮易聚集道路及群聚處所加強巡查勸導及製單，目前梧棲所口頭勸導20餘件，開立勸導單7件；同時呼籲民眾如發現未戴口罩者，可撥打110請警方前往勸導，將針對轄區各營業場所加強各項防工作及宣導。

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(中時 )