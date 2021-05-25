台中市梧棲區廠商林立，不少來台工作的外籍人士下榻當地某飯店，有民眾反映，常看見三五成群外國人不戴口罩走在路上，或者聚在一起抽菸，由於目前正值防疫期間，憂心成為防疫破口。當地梧棲分駐所表示，未接獲民眾報案，如發現未戴口罩，可撥打110請警方前往勸導，未來也會持續加強巡查。
有網友24日在社群《梧棲串起來》po文指出，梧棲文化路有幾位歐美人士走在路上，有2位口罩戴在下巴，同天下午又在鄰近廟宇看見2人未戴口罩，一位酒醉在咆哮；有網友回應說，外國朋友常在附近慢跑，也沒戴口罩，或者都把口罩掛在手上。
不過，也有網友說，當地民眾也有人沒戴口罩，3、4個人在田邊聊天。由於目前疫情嚴峻，當地民眾憂心忡忡，擔心成為防疫破口，希望聘請外籍工作人員的廠商及政府相關單位能加強防疫宣導。
被點名的酒店表示，已於疫情發生時加強宣導，不只是旅客，甚至廠商方也逐一通知請旅客配合防疫相關政策，飯店現場及戶外公告欄均張貼配戴口罩資訊，並請同仁至戶外區每日逐一宣導旅客，將會與居民站在同一線，一起為台灣抗疫努力。
清水警分局指出，當地梧棲分駐所未接獲民眾報案上述情事，將持續針對人潮易聚集道路及群聚處所加強巡查勸導及製單，目前梧棲所口頭勸導20餘件，開立勸導單7件；同時呼籲民眾如發現未戴口罩者，可撥打110請警方前往勸導，將針對轄區各營業場所加強各項防工作及宣導。
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(中時 )
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