滯留鋒在台灣徘迴，為南部山區帶來降雨，曾文水庫集水區昨日累積有13.9毫米降雨，水庫水位上升1公分；今日下午山區又烏雲密布、雷聲隆隆，水利署南區水資源局表示，經過昨日雨水滋潤地表，今日若再下雨，逕流量應該會再增加，對水庫進帳才有較大助益。

據南水局資料顯示，昨日曾文水庫集水區下午4點開始降雨，5點至6點時雨勢最大，入夜後只再多了0.2豪米，降雨量累計有13.9毫米。

南水局副局長鄒漢貴表示，因為集水區已經1個多月未下雨，昨日雖然有13.9毫米降雨量，但大多被地表吸收，實際入庫水量約3萬噸，還是要有連續的降雨對水庫入帳才有幫助，希望今日的陣雨及接下來的鋒面能帶來更多水量。

至於蓄水率已跌至1成的南化水庫，昨日累積雨量為3.5毫米，今日下午2點也開始降雨，雖然昨日、今日陸續從甲仙攔河堰越域引水好幾萬噸，但在持續供應民生用水下，蓄水率還是從昨日的8.93％降到8.27％。

截至25日下午2點，曾文水庫蓄水量3041萬噸，蓄水率5.97％；曾文、烏山頭水量合計5880萬噸、蓄水率10％；南化水庫蓄水量752萬噸、蓄水率8.27％。

(中時 )