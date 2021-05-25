面對近期大陸大宗商品價格波動，大陸國家發展改革委日前發布《關於「十四五」時期深化價格機制改革行動方案的通知》，提出「十四五」時期深化價格機制改革，目標到2025年，競爭性領域和環節價格主要由市場決定。該《行動方案》更明確要求，加強和改進價格調控。健全重點商品監測預測預警體系，加強糧油肉蛋菜果奶等重要民生商品價格調控，同時做好鐵礦石、銅、玉米等大宗商品價格異動應對，及時提出綜合調控措施建議，強化市場預期管理。

根據中新經緯報導，還要推進深入推進能源價格改革。繼續推進輸配電價改革，持續深化上網電價市場化改革，完善風電、太陽能發電、抽水蓄能價格形成機制，建立新型儲能價格機制。

而針對高耗能、高排放行業，完善差別電價、階梯電價等綠色電價政策，促進節能減碳；穩步推進石油天然氣價格改革，適應「全國一張網」發展方向，完善天然氣管道運輸價格形成機制。

(旺報 )