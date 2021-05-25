台北君悅酒店今（25日）被媒體爆料有前台員工快篩呈陽性，本報記致電查證，台北君悅酒店表示，館內前台員工昨（24日）因身體不適前往快篩後呈陽性，目前檢疫單位僅要求入住防疫旅館，該員工正待PCR進一步確認，飯店也隨即於昨晚進行相關範圍消毒，而該名員工雖隸屬前台，但確認這段工作期間完全沒有接觸到賓客，與該名員工接觸過的6名同事也已即刻進行14天自主健康管理。

台北君悅酒店說明，該名員工在5月19日因爲感到喉嚨乾癢，便警覺性地主動去做了快篩，結果呈現陰性，員工也沒有任何發燒症狀，到了5月24日在休假期間起床後仍感到不太舒服，因此再次去做了第2次快篩才呈現陽性，飯店也隨即請清潔公司在館內完成內外場所有相關區域的消毒作業，並按規範給予受影響需檢測的員工有薪假及全力協助。

台北君悅酒店聲明稿全文如下：

2021年5月24日，館內接到同仁告知，近日因身體不適前往快篩，初步檢測結果呈陽性，目前正待PCR進一步確認，台北君悅酒店已在得知第一時間安排相關接觸者進行自主健康管理，台北君悅酒店也將盡一切可能，全力支援關懷此名員工及其家人，協助員工盡快恢復健康，並提供館內員工及酒店賓客支援。

賓客及同事的安全和健康始終是台北君悅酒店的首重之責，在接獲通知後，我們即刻鎖定與此同仁有過接觸之同事，確實遵循新冠肺炎防控準則，與此同仁密切接觸的同事進行14天自主健康管理。在重返工作崗位之前，我們即刻安排員工在認可的醫療機構接受新冠肺炎檢測。

同一時間，酒店已將相關情況通知所有在此確診同事值勤期間曾到訪之區域，包括現行及即將入住之賓客。 酒店也在第一時間內聘請第三方清潔公司完成內外場所有相關區域消毒，包括大廳、客房部辦公室、房務部辦公室、員工更衣室、洗手間、員工餐廳、電梯及出入口。

保障賓客和員工的健康與安全一直是台北君悅酒店的首要任務。 過去一年，我們與政府共同努力，並採取嚴密措施因應新冠肺炎，現在或將來，我們仍將堅持不懈提升強化衛生清潔標準，包括對所有賓客、員工及合作廠商嚴格執行每日體溫檢查。公共洗手間、電梯按鍵、電梯扶手及各處把手、房門把手等經常接觸區每小時消毒一次，酒店各個公共區域亦設有消毒洗手設備。 同時，酒店要求所有同事在工作時佩戴口罩。

我們將持續密切關注情況，並為賓客及員工確保安全無憂的旅宿環境。 若您對確診病例有任何疑問，請洽 1922 疾管署查詢。

(中時 )