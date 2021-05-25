台股4月底出現急速修正，自高點17,790點到最低點15,353點，修正幅度將近15％，屬於中期回檔，瀚亞投資認為，無需度擔心台股拉回整理，今年初大盤陸續創新高，交易市場熱絡固然吸引人，現階段開始休息盤整，正是中長線定期定額扣款布局的好時機。

根據CMoney統計，即便台股過去一個月迎來修正，加權指數過去一年報酬率仍有驚人的49.95％。淨值漲破百元的11檔台股基金中，共計有7檔今年來成績依舊超越大盤表現，其中統一投信3檔最多，復華投信、瀚亞投信、元大投信，及保德信投信分別有1檔。另11檔基金今年來績效也多維持有雙位數報酬的穩健表現。

瀚亞高科技基金經理人姚宗宏表示，最近幾個月科技股表現相對較弱，除了受到疫情升溫影響外，也跟科技族群去年以來表現最佳、本益比衝高有關，因此部分資金有獲利了結壓力，或者轉去評價面較低的族群的現象。

就企業獲利來看，預計未來兩年科技產業成長性仍高，在5G、雲端、高速運算，及遠端工作需求持續增加帶動下，看好長期科技族群獲利跟營運表現。尤其是因為這波修正後，評價面回到合理水準的族群，目前正是耐心布局的時機。

姚宗宏認為，全台疫情升溫並提高警戒，市場信心難免受到影響，但台股基本面並沒有出現明顯改變，成交量與籌碼也開始回歸正常水準，目前正是分批單筆低接的好時機，或可善用定期定額、定期不定額的方式，來持續參與台股成長動能。

(工商 )