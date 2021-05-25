美國第一季財報多數企業獲利表現優於預期，其中金融業財報更繳出亮眼的成績單，顯示在經濟持續改善下，帶動銀行業業績反彈，也帶動金融次順位債表現，其高殖利率收益水準，在投資級債中相對優異，近一月指數表現相較其他投資級債券持穩，表現抗震、收益兼顧。

投信法人表示，在經濟成長態勢延續、基準利率緩步上調，金融業穩健的財務仍將有利債券表現，加上主要央行目前尚無調整寬鬆貨幣政策的跡象，金融次順位債的高殖利率優勢也將持續吸引資金流入，表現仍可續關注。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，從產業面來看，去年在疫情衝擊、獲利減損之下，美國整體金融業仍維持住象徵信用體質佳的投資級評等，且在去年違約率大增的環境下，金融產業違約率最低，顯示信用體質強健。

近期隨美國企業第一季財報大致公布完畢，除整體獲利增長大爆發外，金融業獲利增速更是在各產業中居前，獲利年增率超過140％，體質再獲強化，也更加顯示金融產業基本面穩健，加上金融次順位債又多為成熟國家大型金融機構所發行，資產品質無虞。

徐建華指出，近期市場關注殖利率走升，依大型投資銀行的預估，在2023年以前全球低利環境改變的機會不大，今年在經濟復甦、通膨回升預期下，公債殖利率易升難跌，一般投資級債因利差較小，較難抵禦利率風險，但金融次順位債因具備利差優勢，較能對抗殖利率竄升，年至今維持向上趨勢，是主要投資級債券中，唯一仍守住正報酬的類別。

整體而言，金融業基本面良好，低利環境延續下令負利率債規模攀升，且市場雜音猶存之下，擁有IG信評且具有高殖利率特色的金融次順位債可望持續吸引訴求穩健收益的資金配置，表現仍可期待。

(工商 )