保瑞(6472)受惠加拿大廠併購效益以及公司在CDMO上布局完整，業績暢旺，自結4月合併營收4.14億元，年增282.41%，稅後淨利4838萬元，年成長逾7倍，淨利率11.68%，單月EPS 達0.89元，法人預期該公司今年獲利將大賺一個股本以上，EPS有機會挑戰2018年創下的16.18元新高紀錄。

營運表現耀眼的保瑞，前四月營收17.81億元，已逼近去年全年的18億元，年成長率270%；該公司第一季稅後淨利3.34億元，淨利率24.43%，EPS 6.18元。

保瑞表示，今年4月淨利率與Q1差異較大，主要原因在於公司去年與英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（簡稱GSK）簽訂併購合約，並於接廠時，購置部份半成品，該批半成品於今年度第一季完成分批出貨，依合約所賦予之一次性補償回饋列入第一季營收，使得營收及淨利率相對較高。

若以整年度來看，Q1、Q4是營運的旺季，訂單量較高，Q2、Q3的營運則多屬平穩，因此公司也會利用這個時候進行設備歲修保養，以持續確保高標準的製造品質，相對也會有較高的費用支出，以致淨利率下降。

保瑞表示，目前營運與訂單狀況一切正常，整體的營收表現也優於預期，後續公司也將持續強化加拿大廠的併購效益，繼續維持穩定成長。

(工商 )