雙北逾300名確診者失聯 柯文哲北市防疫最新說明｜2021.05.25

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增542例本土COVID-19確定病例，其中含校正回歸個案261例，此外另有2例境外移入。確診個案中則新增6例死亡。疫情仍緊張，指揮官陳時中也宣布，全國三級警戒延長至6月14日之端午節連假後。

今新增本土確診中，其中台北市49例、校正回歸155例。台北市長柯文哲下午於記者會中說明最新防疫狀況。

(中時新聞網)