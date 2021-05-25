直播》三級警戒延至6／14 北市疫情有望緩和？柯文哲最新說明 15:132021/05/25 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（資料照／台北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北逾300名確診者失聯 柯文哲北市防疫最新說明｜2021.05.25 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增542例本土COVID-19確定病例，其中含校正回歸個案261例，此外另有2例境外移入。確診個案中則新增6例死亡。疫情仍緊張，指揮官陳時中也宣布，全國三級警戒延長至6月14日之端午節連假後。 今新增本土確診中，其中台北市49例、校正回歸155例。台北市長柯文哲下午於記者會中說明最新防疫狀況。 李旻快評》柯文哲戳破陳時中神話 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 (中時新聞網) #柯文哲 #本土個案 #校正回歸 #三級警戒 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 手語老師疫情記者會不戴口罩成破口？北市府回應 12:542021/05/18 生活 陳勢安發片遇疫採IG直播 04:102021/05/18 娛樂新聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 台北人有多怕疫情？飲料店員曝：錢用丟的！ 00:102021/05/18 社會 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 政治熱門新聞 直播》三級警戒延至6／14 北市疫情有望緩和？柯文哲最新說明 - 政治 六都市長防疫滿意度候勝柯 他拆完籃框排名曝光 - 政治 綠營寫手論文遭起底「研究A片」范雲竟是指導教授 他大驚 - 政治 網友起底林瑋豐前老闆 竟是高雄市長陳其邁 - 政治 林瑋豐認了反串攻擊「疾管家」 王定宇8字回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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