陳秉彥的父母親花費許多心力陪伴兒子走到現在。（謝明俊攝）

陳秉彥也喜歡畫畫。（謝明俊攝）

陳秉彥的畫作獲獎無數。（謝明俊攝）

頭份國中特教生陳秉彥，自幼就被診斷是自閉兒，但他對音樂有異於常人的奇高天份，他腦中記有上千條樂譜，不管是即興創作新曲，或是來個混搭風，揮手即就，母親為了照顧陳秉彥，不惜辭去工作全程陪伴就學至今，陳秉彥獲得總統教育獎，對父母親可說是最大的安慰。

現已9年級的陳秉彥，2歲時被診斷確認是自閉症，陳秉彥的父母親陳銘峯、林淑敏，從那時起就展開了有別於其它家庭的漫長陪伴之路，而且，未來還必須繼續帶著兒子一路走下去。

陳秉彥雖被確認是自閉兒，但3歲那年，陳家父母卻又驚喜的發現兒子對音樂有反應，會用玩具鋼琴彈出他所聽過的音樂，從此，父母親全心讓兒子走入音樂世界，並花了許多時間替陳秉彥，找到一個懂得如何教導自閉兒的音樂老師江怡臻。

陳秉彥的手一碰到鋼琴鍵盤，整個人就變成音樂精靈般，他不用看樂譜，因為所有的音樂都存在他腦袋裡，就像是個超強的硬碟，國小5年級那年，爸媽送他參加全國心智障礙大賽，靠著一曲「在柏林圍牆上跳舞」的曲子拿下冠軍，接下來，他參加許多比賽都非常輕鬆的得獎，證明他的音樂天份。

陳秉彥還有另一個天份就是畫畫，他最喜歡畫乳牛、汽車、飛機和花，爸媽鼓勵他參加比賽，接連3年都拿下文化部所舉辦的文薈獎，還把他的畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。

由於無法有效與旁人溝通，所以林淑敏從小就得寸步不離地陪在兒子身旁，從念幼兒班至今，林淑敏全心為愛兒付出自己全部的歲月，無怨無悔。頭份國中校長鍾萬煋更是疼惜這難得的奇才，特別推薦陳秉彥參選總統教育獎，獲獎也是對陳秉彥最大的肯定。

(中時 )