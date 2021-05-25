確診者猝死家中頻傳 醫師揭「快樂缺氧」是殺手

台灣本土疫情今年自5月11日起，這波本土疫情短短2周確診人數迅速累積達3656人，且14日開始，死亡人數累積17人，其中有慢性病者有14例、無慢性病2例、不詳1例。加上今天新增的6死，短短15天以來，就有23人死亡。

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。

案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。

案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。

案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。

案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。

案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，國內這次本土疫情可以發現，病人平均年齡比較大，常常都是好幾種病混在一起，確實看到進展很快速，從發病到醫院，就可以看到肺炎很快惡化，確實有這樣的個案，就像今天報告的死亡個案都是這樣的表現。

張上淳表示，過去幾天都有說明，確實在重症的比例比過去都還要更高，預期死亡個案會持續出現。這是因為變種病毒的關係，還是病人的關係，也許兩邊都有影響。一部分我們也看到很多病人確診時CT值很低，身體病毒量很高，可能跟變種病毒株的特性有關；也可能因為中高年齡層長者太多，高血壓糖尿病比較麻煩的疾病造成惡化都有相關的關係。

(中時 )