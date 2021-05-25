PTT八卦版出現親綠寫手反串親中言論，遭鄉民質疑是綠營在網路進行認知作戰。國民黨前主席朱立倫痛斥蔡政府，勿在搞大內宣或認知戰，畢竟「贏了政治輸了台灣」，大家都賠不起。

國內新冠疫情嚴峻，朱立倫今天在臉書表示，老天爺給台灣一年多的時間希望我們能夠從他人的錯誤中學習，然而國人原以為疫情過去了，鬆懈的同時，疫情突然爆發，台灣再度成為世界的焦點。

朱立倫說，這幾天國際媒體的報導，多數指出台灣在過去一年多沒有準備好，除了口罩外，其他的「沒有快篩普篩，檢疫能量不足，沒有疫苗，封城過慢」等全部都是問題，世界也將從台灣的錯誤中學習。

朱立倫提醒，蔡政府應亡羊補牢，至少從全面快篩普篩；全球採購或交換疫苗加快施打；延長解封時間避免再度擴散做起。

最後，朱立倫要求政府不要再搞大內宣或認知戰了，畢竟「贏了政治輸了台灣」，大家都賠不起。

(中時 )