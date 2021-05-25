中央流行疫情指揮中心今天公布快篩站設置指引，宣布經快篩檢驗陽性者，若無需住院，可自行返家進行一人一室的隔離，直到出現嚴重症狀後才需送醫治療。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前設定採用抗原快篩，但會搭配PCR同步進行採檢，若在採檢站透過快篩驗出為陽性者，會先通報為嚴重特殊傳染性肺炎，接著視症狀輕重安排返家或送至醫院與集中檢疫所隔離。

莊人祥說，無住院需求且居家環境可一人一室者，接獲居家隔離通知書後直接返家隔離，並等待PCR檢驗結果；若家中無法一人一室者，或症狀較嚴重者則須後送醫院或集中檢疫所隔離。

等PCR檢驗結果出爐後，若是陽性個案且出現嚴重症狀時，才會後送至醫院治療，若是無症狀者或輕症者則繼續待在原地進行居家隔離，等待衛生單位安排醫療院所至符合解除隔離條件。

若PCR檢驗為陰性者，則可立即解除隔離並進行自主健康管理至採檢後第十四天。

莊人祥說，快篩陰性者也須返家等待PCR結果，若為陰性可進行自我健康監測，若是陽性個案則採取與一般確診個案的相同措施。

(中時 )