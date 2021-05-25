近期本土疫情升溫，確診人數攀升至近3000人，疫苗施打成為防堵疫情的最佳手段，但我國疫苗施打率不到5％，且採購疫苗數量、疫苗交貨等資訊不明，民眾黨立委賴香伶今提案，要求5月底前召開疫苗採購調閱小組會議，並將疫苗調院小組期限長至今年底，以利國會監督政府疫苗採購進度。

賴香伶指出，5月15日至今，本土性染疫的確診人數攀升近3000人，防疫如作戰，國人此時面對社區感染風險及提升警戒的自主封城共同防疫作為，政府部門到底準備提供什麼資源讓國人應對這場硬戰，疫苗採購相關資訊應該要更公開透明讓社會大眾了解。

賴香伶表示，要求5月底前召開疫苗採購調閱小組會議，希望調閱疫苗採購合約，目的在於了解合約中是否載明疫苗交貨期程、數量及履約條款規定，否則依照行政院長蘇貞昌今2月報告稱會交貨的疫苗數量，顯然沒有兌現跳票，盼藉由調閱文件，釐清當初蘇揆說法是法依據合約而來，並追究疫苗未如期到貨的原因。

賴香伶提案指出，目前台灣疫情嚴峻，本土案例不斷攀升，疫苗施打為防堵本土疫情最佳手段，但我國疫苗施打率還不到5％，根據研究，全國施打人數達6成才有群體保護力，但我國購買的疫苗採購合約中是否有相關購買時程、廠商履約條款購買數量及到貨時間等，國人都無所知，且疫苗採購調閱專案小組運作僅到5月31日，要求5月底前召開疫苗調閱小組會議，並建請延長調閱專案小組運作至今年底。

此外，因應疫情升溫，目前全國防疫警戒提升為第三級，嚴重衝擊各行各業，甚至部分店家不得不暫時停業，尤其是餐飲、休閒運動、旅館業的員工，面臨無薪假壓力，另有部分家長請防疫照顧假，依規定雇主可不給薪，影響勞工生計。

立法院本周四將針對行政院提出的紓困振興特別條例修正草案朝野協商，賴香伶呼籲，此次追加特別預算，最起碼要做到疫苗接種假、防疫照顧假發放補助、津貼，以照顧勞工的生計。

(中時 )