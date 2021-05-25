新北市今天本土病例新增154例(校正回歸89例)，面對本土疫情激增，新北市長侯友宜指出這段時間他到熱區視察防疫，新北市民眾已經低度活動，且人、車都很少，還在上班的比例很低，大部分在居家防疫，這一波的疫情還在高峰期，且後續還會有第二波的高峰，防疫三級警戒勢必延長，而全台醫療量能緊繃，隨著病毒變種致疫情升溫而恐致崩盤，令人擔心，他呼籲大家同心齊力，團結防疫。針對抗疫措施，侯友宜將在三點召開記者會說明。

直播》新北今增154例防疫再升級，侯友宜召開記者會說明。

侯友宜也表示，一年多來集中檢疫所都由中央統合調度，也有其他縣市民眾送到新北檢疫所，運作順暢。

侯友宜說，隨著收容輕症、無症狀確診者轉為加強版集中檢疫中心，新北目前陸陸續續開放938間，今天還會增加124間，全部都交由中央統合調度，中央為了統合調度醫療能量，把台北、新北有些患者送到中南部，這是中央的調度，地方全力配合，防疫中央地方上下一條心全力面對。

(中時新聞網)