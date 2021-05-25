中租-KY（5871）25日公告2021年4月單月自結合併稅後純益新台幣17.9億元，較去年同期成長41％，每股稅後純益（EPS）為1.29元，累計前4月合併稅後純益為新台幣67.6億元，年增30％，累計每股稅後純益（EPS）為4.89元，主要係今年整體新增業績增加，帶動累計營收成長21％，且資產品質維持穩定。若與前月相較，合併自結獲利月減7％，主要是因當月業外中國大陸地區稅務利益認列，較前月減少。

(工商 )