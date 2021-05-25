中租-KY前4月每股盈餘4.89元 14:492021/05/25 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）25日公告2021年4月單月自結合併稅後純益新台幣17.9億元，較去年同期成長41％，每股稅後純益（EPS）為1.29元，累計前4月合併稅後純益為新台幣67.6億元，年增30％，累計每股稅後純益（EPS）為4.89元，主要係今年整體新增業績增加，帶動累計營收成長21％，且資產品質維持穩定。若與前月相較，合併自結獲利月減7％，主要是因當月業外中國大陸地區稅務利益認列，較前月減少。 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 (工商 ) #中租-KY #稅後純益 #新台幣 #每股稅後純益 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 疫情延燒 台北國稅局信義行政中心員工確診 - 財經 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 防疫慰勞 全聯加發半薪 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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