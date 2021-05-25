去年國外疫情衝擊，讓許多台商在考量供應鏈避險與防疫下回流急擴廠，加上新北市政府從107年開始祭出工業區立體化方案，帶動新北市工業地產交易，信義全球資產公司觀察今年新北市廠辦實價登錄統計，以汐止區交易總金額33億元最高，中和區與新店區分別以17億元、8億元排名其後，捷運沿線開始有廠辦化效應，也帶動了產業鏈群聚變化。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，以前不少企業只考慮在台北設置辦公，但隨著捷運路網漸漸串連新北市各大工業據點，且位於蛋白區的廠辦因價格相對便宜許多，使企業也開始往新北布局。根據實價登錄已揭露資訊，今年新北廠辦交易以汐止區交易規模最多，交易總金額來到33億元，在大型交易中也看到包含東碩資訊、泉創生醫、強茂、宜進旗下的光明等企業投資。此外，興富發也與新隆儲運在此區將合作興建新廠辦，另外像保長坑工業區也陸續有新廠辦釋出像是富鼎科技大樓。

中和區也不遑多讓，除今年實價登錄廠辦交易總金額來到17億元，觀察去年上市櫃公司在此投資廠辦也有6筆記錄，今年則有晶焱科技以3.22億元買下遠東世紀廣場部分樓層。今年目前排名第三名的新店區，實價登錄廠辦交易總金額來到8億元，另外今年在此的大型交易也有晶達、醫揚分別買下遠東世紀ABC廠辦部分樓層。新店區未來還有新北政府自行開發興建的寶高智慧產業園區即將完工，可望帶動區域發展。

總經理柯宏安表示，近年新北廠辦類交易規模從2017年到2020年每年平均逾300億元；另廠房類交易規模則從2017年82億元到2020年成長為130億元。而從需求面看，觀察上市櫃大型交易，科技及傳產業類族群的投資交易規模，已從2017年277億元，到2020年達477億元，確實顯現出企業需求。但目前國內疫情已較去年相對嚴峻，各種政府防疫限制升級下對產業面勢必有所衝擊，而企業在提升防疫措施、以及更加專注謹慎於本業運營下，短時間內對於商用不動產需求與交易有可能有趨緩影響。

(時報資訊)