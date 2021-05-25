針對新北市長侯友宜表示要隨時做好停班的準備，證交所指出，侯的意思，應該是要大家盡量居家上班，而不是停班。證交所強調，除非宣布金融機構不營業，否則即使國外封城股市依然正常運作，證交所也不例外，目前除了異地上班，也有同仁居家上班，確保資本市場正常運作。

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(工商 )

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