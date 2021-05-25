股市休市指標 證交所：金融機構不營業 14:502021/05/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對新北市長侯友宜表示要隨時做好停班的準備，證交所指出，侯的意思，應該是要大家盡量居家上班，而不是停班。證交所強調，除非宣布金融機構不營業，否則即使國外封城股市依然正常運作，證交所也不例外，目前除了異地上班，也有同仁居家上班，確保資本市場正常運作。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 (工商 ) #證交所 #金融機構 #營業 #停班 #居家上班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 快來對獎！3-4月統一發票千萬獎號59518250 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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