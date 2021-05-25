一政論節目昨（24日）在討論新冠肺炎在北市和全台疫情時，觀眾發現其下方的標題竟下「萬華病毒跨縣市流竄」，對此，台北市議員陳建銘難過表示，難道還嫌不夠亂嗎？而網友看到則怒轟，NCC不罰嗎，還不出來處理。

陳建銘今（25日）在臉書分享一張照片，照片中是一媒體政論節目在討論台北和全台疫情時，竟在其下方下標「萬華病毒跨縣市流竄！基桃竹市苗投高受害」，陳難過直言，還嫌不夠亂嗎？疫情風暴還沒停歇，卻已經開始造風向準備甩鍋推卸責任，真的是有政府會做事，從該媒體的萬華病毒到林瑋豐的認知作戰，疫情已經讓人民恐慌人人自危了，卻還有特定媒體還嫌不夠亂，還要政治操作，把所有矛頭指向地方政府的防疫不力造成防疫破口，甚至還創造新名詞萬華病毒，他直言，現在全民抗疫最重要，這些維恐天下不亂扇風點火帶風向的言論不必了。

該政論節目竟下萬華病毒標題。（圖片摘自該政論節目Youtube）

網友william7727則在批踢踢發文怒轟，明明是綠委范雲強烈建議3+11，還有桃市府督導諾富特不力，才導致的本土疫情擴散，結果現在直接把黑鍋丟給萬華，稱呼病毒為「萬華病毒」，實在是無恥至極，綠共、側翼、黨媒真的很噁心。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

大批網友也在其po文底下留言表示，「萬華立委呢？裝死嗎」、「綠共走火入魔了」、「NCC看不到，放任繼續造謠抹黑」、「開始污名化萬華了是嗎」、「瘋了」、「噁心NCC也不敢罰」、「NCC這樣不罰喔 太噁了吧」、「NCC到底在幹嘛」、「這種直接利用媒體撕裂台灣族群的惡質電視」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

(中時新聞網)