新冠肺炎本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今公布雙北確診者安置情形，目前台北市、新北市仍分別有146、164名確診者仍然失聯，一時聯繫不上，希望警政單位合作，儘速聯絡並安置。

指揮官陳時中表示，目前在確診者的安置裡面有個隱憂，台北市有146人，新北市有164人是失聯的，但是這不代表完全失聯，是一時聯繫不上，這樣的數字還是太高，希望2個直轄市和警政單位合作，儘速聯絡並完成安置。如何管理好這群人，是當前的重要工作。

對於雙北的安置量能，陳時中表示，台北市準備了加強版防疫旅館，台北因為旅館多，轉換起來快，我相信他們很快能自給自足。新北方面，早上侯市長和我聯絡，今天啟動會先啟動183間加強版防疫旅館，這個禮拜陸續會增加353、356間的，希望儘快達到1000間以上的量能。他也和侯友宜說，中央會予以協助，相信他們的安置量能也會慢慢跟上。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，全台目前由1021間負壓隔離病房，有268床可用，雙北的空床則有28。專責病房方面，昨天要求開設完畢，有3407床，目前還有2202床可用，其中有419床在雙北。

(中時新聞網)