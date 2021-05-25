據聖地亞哥當地24日消息，智利先進醫療系統投資公司、智利大學等機構與大陸深圳康泰生物製品股份有限公舉行雲端簽約儀式，就康泰生物新冠滅活疫苗在智利進行Ⅲ期臨床試驗及產品採購達成一致。康泰生物在簽約儀式上表示，希望此次合作既能推動康泰生物新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗，也助力其作為公共產品在全球，尤其是發展中國家的供應。

智利亞太事務特使、前總統弗雷，智利外交部副部長亞涅斯以及大陸駐智利使館、智利駐華使館等機構的代表出席了簽約儀式。

康泰生物方面在簽約儀式上表示，希望此次合作既能推動康泰生物新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗，助力其作為公共產品在全球尤其是發展中國家的供應，同時也希望在疫苗研發領域打造國際產學研合作典範。

康泰生物14日發佈公告稱，該公司研發的新冠疫苗已獲批在大陸緊急使用。目前，康泰生物已在全球多個國家啟動新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗相關工作。

(中時 )