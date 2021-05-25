大陸國家7部門聯合發布的《網路直播行銷管理辦法（試行）》5月25日正式施行。目前相關企業也聞風而動，緊跟監管步伐，也讓大陸國內直播電商行業首個企業標準隨之出爐，並由知名直播帶貨主李佳琦設立的公司美ONE發布搶得頭香。

網經社電子商務研究中心法律權益部助理分析師方熠智認為，美ONE發佈的企業標準，在一定程度上可視為官方《辦法》的落地標準與規範，從具體條款要求來看，標準嚴格程度甚至在某些方面超過「國家標準」。

根據《信息時報》報導，美ONE所公布的企業標準中，參考文獻涉及19份相關法律法規文件，並在多個方面設立極高標準。例如部門機構設置方面，將包括選品、合規、輿情監控、法務、客服等；風險分類方面則分類包括品質風險、標識風險、包裝風險、法律風險、輿情風險等五類，並細分為17級，根據風險分類結果決定合作與否。

回顧大陸直播電商近年發展迅猛。目前，直播電商、達人帶貨、網紅爆款正在二次爆發成為新增長點，直播將成為電商、品牌、商家等的標配，直播滲透率在快速提升。艾媒諮詢資料顯示，2020年大陸中國直播電商市場規模為9610億元（人民幣，下同），2021年有望突破1兆2000億元。

(旺報 )