世界衛生大會（WHA）24日開幕，但台灣今年仍然無法參與。衛福部長陳時中表示，WHA不是只有公理正義，裡面還有選舉的問題，票數分配不公，容易被操作。

陳時中表示，這次理念相近的國家也進來為台灣發聲，雖然力量大，但票數不足。他也表示，有公理正義的力量替我們發聲，我們當然非常感謝。

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(中時 )

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