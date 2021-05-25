未受邀參與WHA 陳時中：理念相近的國家有為台發聲 14:552021/05/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 未受邀參與WHA，對此陳時中表示，有理念相近的國家有為台發聲，但票數不足。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生大會（WHA）24日開幕，但台灣今年仍然無法參與。衛福部長陳時中表示，WHA不是只有公理正義，裡面還有選舉的問題，票數分配不公，容易被操作。 陳時中表示，這次理念相近的國家也進來為台灣發聲，雖然力量大，但票數不足。他也表示，有公理正義的力量替我們發聲，我們當然非常感謝。 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 (中時 ) #WHA #參與 #陳時中 #理念相近 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國中老師投資洗衣店當合夥人 判決申誡處分 09:362021/05/18 社會 陸商務部：外商平等參與雙循環 04:102021/05/18 全球財經 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 周玉蔻獨家曝疫苗到貨時間 網諷：還要陳時中幹嘛？ 12:472021/05/18 政治 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 桃園市拓展城市外交 國際發光發熱 04:102021/05/18 焦點要聞 真正好玩的遊戲，即使只是在旁邊看著別人玩，也會充滿樂趣 10:002021/05/18 科技 國安局人事異動 陳進廣升副局長 04:102021/05/18 焦點要聞 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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