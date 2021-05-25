想「走後門」進中鋼，被騙得人財兩失。高雄李姓男子聽信林姓男子的謊言，花210萬元就能打通中鋼人事部、取得「師級人員」職缺，替兒子覓得鐵飯碗，事後遲無下文才發現受騙，還要不回錢。高雄地檢署偵結後，認定林男詐騙，依詐欺罪起訴。

檢方指出，2018年李姓男子為了替大學畢業的兒子找到好頭路，被人牽線與林姓男子（28歲）結識，林男向李說，自己與中鋼公司人事部門熟識，有門路可以讓他兒子順利獲得中鋼公司錄用，但需要支付150萬元打通人脈。

李男相信對方的說詞，2019年3月雙方約在中鋼附近，李男交付150萬元給林男，用於人事、筆試、代考等費用。林男拿到錢後，又謊稱中鋼通知要招聘「師級人員」，有3個名額，有興趣的話可以幫他先安插，但晉級費用需再追加60萬元，李男一聽有更好的職缺，不疑有他，又交付60萬元給林男。

過了好一陣子，李男遲遲等不到中鋼的錄取通知，向林男追問進度，發現林男不斷編造事實、藉詞推託，才自己受騙上當。

熟內情的都知道，中鋼福利比中油更好，每年還可兩次調薪，「員級」（較師級低）的新人一開始年薪就有50萬元，景氣好時3至5年年薪就有望破百萬元。過去鋼價好時更有「工作一年賺一年」的榮景，過去就傳出不少人不惜找槍手代考也要擠進中鋼窄門的案例。

檢方根據李男和林男Line通話紀錄及簡訊，認定林男確實向李男收取210萬元，雙方還曾討論到如何退還款項的事宜，認定林男詐欺，偵結後依詐欺罪將林男起訴。

(中時 )