國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，波及各大醫療院所，連醫界龍頭台大醫院日前也都爆發工務室15名員工確診，台大院長吳明賢昨天發信給住院醫師，內容直言「所有的重大災難，都是一面照妖鏡！」痛批藉機放長假的住院醫師「無情且傲慢！」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，請假符合個人權利，但相信行為不當的人只是極少數。

台大院長吳明賢在公開信中提及「所有的重大災難，都是一面照妖鏡！大多數的住院醫師不忘初衷的熱血行為，讓人熱淚盈眶」，「但是聽聞有少數科別之住院醫師，把自己當成局外人，甚至藉機放長假，這些行為不僅無情而且傲慢，讓師長們痛心」。

信中強調「我要重申醫道即人道，想要在醫學生涯走得遠，必須要培養團隊及體系意識，學習配合」，「人生不是線性的，千萬不要以為一班車就能把你從現在的位置帶到你所期待的位置。缺乏系統思維的人，總是從此時此地去衡量一件事情眼前的價值，不懂得把這件事情放在人生系統中去衡量，所以經常放棄「看起來無用」的事情，這是典型的功利主義者」。

陳時中今天表示，醫護人員請長假有很多理由，請假也是個人符合規定也符合權利。

不過，陳時中說，以吳院長角度來說，他對院內了解他是有感而發，我相信醫護還是站在替人民健康人民安全，大家會努力，有不當的行為我相信是極少數的人。

(中時 )