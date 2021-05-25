新冠肺炎肆虐全台，民眾宅在家上網的時間大幅提升，53歲金鐘視后柯淑勤喜孜孜的透露臉書粉絲團人數暴增，為了答謝粉絲，一口氣放送8張「不喜歡穿衣服」特輯，大尺度的福利連「台灣濱崎步」王彩樺都狂讚：「太辣了！」

柯淑勤昨（24日）下午在臉書分享喜訊，「在家防疫，粉絲人數大爆衝！！就再整理一次『不喜歡穿衣服』特輯。回饋我們可愛粉絲們，祝大家清涼消暑兼防疫！」文末還興奮的標記：「寬衣解帶我願意！順啦！」8張照片中，有些是柯淑勤穿著比基尼站在海邊，或是僅用純白棉被包住身體、小露事業線，甚至還有背部全裸泡湯照，無暇美背和ㄦ字腰超逼人，完全看不出柯淑勤是個生過兩胎的媽媽。

養眼的照片曝光後，王彩樺率先直呼：「太辣了」八點檔女星林雨萱幽默神回：「無限期支持柯姐不穿衣服！！」歌手董育君也稱讚：「好美」，至於其他的粉絲早就嗨翻了，留言狂刷一片：「噴鼻血了」、「太正了！！我可以」、「顛覆以往在螢幕前的感覺」、「身材超級好，太強了」、「好身材才敢不穿啊」等。

柯淑勤身高167cm、體重長年維持50kg，曾說過除非拍戲太忙，不然都會踢天到住家附近的學校操場快走一小時，在開闊的地方運動走路，是她身心靈完全舒服放鬆的時間，假日也常會約朋友去爬山健行。她喜歡接近大自然，無法到健身房運動或做瑜伽，「人太多的地方，會讓我躁鬱」。

(中時新聞網)