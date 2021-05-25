中央流行疫情指揮中心今天宣布網路出現偽冒教育部網站的不實訊息，朱立倫辦公室發言人凌濤質疑，昨天僅綠委王定宇在政論節目上率先披露該網站，並稱網站尚未發布，網站在測試中王定宇就先知？這難道不是自導自演？

指揮中心表示，近日網路出現偽冒網站，杜撰「全國各級學校因應疫情停課時程資訊」等訊息，此為境外假網頁不實訊息，經調查其為境外IP，請民眾勿輕信。

朱立倫辦公室發言人凌濤表示，經網友遍地搜尋，實測一般人根本就找不到這個網站，唯獨綠委王定宇昨在政論節目率先披露教育部的假網站，還稱「網站還沒發布，還在測試」。

凌濤質問，為何王定宇事先知道有這個網站存在？網站還在測試就先知？結果今天指揮中心就發布事實查核，試問誰點進去被騙了，需要疾管家即時澄清？難道不是自導自演嗎？

凌濤質疑，這幾年的「中共認知作戰」，反串攻擊政敵，有多少來自境外，多少來自民進黨之手？疫情當前，干擾破壞臺灣防疫工作，妨害國內團結，調查局絕對需要嚴查。

凌濤痛批，販賣恐懼、製造亡國感，獲取政治利益，讓我們想起紙牌屋Underwood夫婦的伎倆；民進黨側翼製造國內自己人的「認知作戰」，請問臺灣還需要敵人嗎？

(中時 )