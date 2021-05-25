不懼新冠肺炎疫情干擾台股，中國人壽總經理黃淑芬25日表示，台股的高股息殖利率仍具優勢，因此中壽選股操作將朝兩大類股票，作首要選股考量，一是以穩定的高殖利率價值股，二是逢低承接低評價成長股。

擁有逾2兆元資金的中壽，3月底以市價評估的國內股票部位有1,809億元，已占資金的8.6％，算是相對高水位，但中壽強調，仍是會持續看好台股。

黃淑芬揭露未來投資三大方向，一是持續加碼台股；二是預期美國下半年可能開始討論寬鬆貨幣政策（QE）的縮減，利率可能持續緩步下升，因此會持續加碼美國固定收益資產，以提升經常性收益率；三是預期短期內不會大幅升息，因此傳統避險工具成本將維持低檔，會提高傳統換匯避險（CS）的比重，以降低中壽避險成本。

同時黃淑芬亦表示，身為老八家壽險公司之一，中壽到3月底資金成本已降到3％以下，僅2.99％，是大型壽險公司中第一家資金成本見2字頭，而首季中壽投資報酬率達4.41％，擴大正利差。

中國人壽25日舉行線上法說會，公布其2020年底隱含價值（EV）為3,576億元，較前年底成長15.8％，每股EV則為75.6元，相較25日中壽收盤價24.25元，中壽每股EV已是股價的3.11倍。

中壽首季稅後獲利98.4億元，比去年同期成長121％，每股稅後盈餘（EPS）達2.08元，首季淨值報酬率（ROE）則達23.23％。

中壽首季實現股票資本利得80.99億元，實現固定收益資本利得則是49.48億元，合計130.47億元，在目前已公布的四大壽險公司中，算是實現金額相對較少者，但若與中壽去年首季實現的股債資本利得49.93億元比較，則是增加161％以上，代表中壽亦有抓住首季的資本市場多頭行情，先進行部分落袋為安。

(工商 )