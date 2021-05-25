【愛傳媒黃文博專欄】全副武裝，掃碼，深吸一大口氣，憋住，進入超商，哇勒，排在第三位，心想：「肺活量幫幫忙」，前面的不要再問店員花雕雞泡麵什麼時候會補貨，再前面的你幹嘛現在來取包裹？拜託，我只是要繳今天截止的手機帳單啊！

乖乖待在家，但帳單不會因為防疫而不來，水費、電費、瓦斯費、電話費、手機費、信用卡費，現代家庭的6費，選擇紙本帳單現金繳費，又搞不定線上繳款眉角的話，得外出繳費，否則被斷話斷網，自找麻煩。

6費業者，可以推出便民措施，暫且延後繳費期限嗎？

8百萬家戶+2百萬商號=1000萬×6種帳單=6000萬單待繳，粗估一半用紙本現金繳交，有3000萬單，除以45天（水電瓦斯週期60天，話機信週期30天），每天大約有66萬張帳單待繳。

以一次同時繳交2單計算，理論上每天會有33萬人因此進出代收超商、銀行。為減少人的移動，謹請6費業者落後部署（現在做，稱不上超前了），提出良方，感謝！

只靠憋一口氣，絕對沒辦法完成繳費動作！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)