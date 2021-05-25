台灣基進黨組織部主任李雨蓁痛批，國民黨高市議員鍾易仲發文已經構成散播疫情不實謠言的犯罪行為，散布不實訊息就該受罰，還說最高可罰300萬。（翻攝臉書）

台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜反酸，國民黨高市議員鍾易仲「亂說話的速度，比病毒傳播更快。」（翻攝臉書）

針對高市大寮區5名家庭群聚確診案例，國民黨高市議員鍾易仲質疑，衛生局將人員帶走，卻還未派人進行環境消毒。台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜狠酸「亂說話的速度，比病毒傳播更快。」未料，兩人今又一來一往在網路隔空交火。

鍾易仲今天重申，昨貼文指出，大寮5名確診者23日被帶走後「到今天（24日）還沒有派人進行『環境』消毒」「這段話被某個常常喜歡修理我的政黨截下來做成圖，說衛生局當日已消毒，指責我在散播假消息」。

「真不懂挑毛病的人是哪裡有認知問題？」鍾易仲強調，自己明明說的是還沒有「環境」消毒而不是「室內」消毒，很難懂嗎？他的問題是確診者的住家外面還沒有消毒、使鄰居人心惶惶。市府的回答也很清楚，室外環境消毒的部分，環保局清潔隊24日會完成。

鍾易仲感慨，疫情嚴峻，大家都很關心市民，卻還是有人只關心自己的選情，找到機會就挑在野黨的毛病。挑毛病打人可以，但是可以先做好功課嗎？強加莫須有的罪名、自導自演，這是要上演高雄版的認知作戰嗎？也PO文附上高市府防疫記者會影片直說「真正的謠言，必將不攻自破」。

昨晚鍾易仲PO文後，台灣基進新聞部副主任陳子瑜、組織部主任李雨蓁隨即發表評論。李雨蓁表示，事實是在前日已針對個案住家進行清消，鍾已經構成散播疫情不實謠言的犯罪行為，散布不實訊息就該受罰，還做圖說最高可罰300萬。李痛批他身為民代竟帶頭違法，失職又無良！

針對鍾易仲今PO文反擊，稍早陳子瑜再度親上火線反擊，他直說，鍾議員親身示範「沒做功課就打人」是怎麼一回事。比較鍾議員24日跟25日的兩篇發文，有相當明顯的證據。

陳子瑜指出，鍾議員一開始說「昨天（23）下午到今天（24）下午，都沒有派人進行環境消毒」。該文是在市府記者會後發布的，但衛生局潘簡技早在記者會上就回應「戶外部分，大範圍進行覆蓋式消毒」，鍾議員還在堅持沒有環境消毒，這不就是沒做功課的證據嗎？

陳子瑜更質疑，鍾議員悄悄改口流程問題。鍾議員的文章中寫著「陳其邁市長開記者會被問到此事，則是說有一定的流程要跑」；但事後發表的文章中，絕口不談這一段了。「因為陳其邁就真的沒有說過啊！把他沒說過的話塞到他嘴裡？」

陳子瑜直批，鍾易仲無論是之前的財政問題，還是這一次的消毒問題，鍾議員都是在示範「沒做功課就打人的後果」。這樣的「監督」，不但沒有辦法產生良性競爭，更只會造成不必要的誤會。

(中時 )