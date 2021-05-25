文山分局爆出2人染疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，2人中其中1人在5月22日確診，目前在防疫旅館隔離，另1人則是快篩陰性，後來自行上網看PCR報告，5月25日確定陽性。目前分局也啟動同事匡列，採取自主健康管理、在家隔離。

陳宗彥表示，雙北雖然都有確診個案，不過也啟動了互相支援的機制，我也特別請全台警政機關啟動分組勤務。防疫期間，更需讓社會安定，治安要維持著，也要協助防疫工作持續推動，特別對警政同仁給予鼓勵和協助。

(中時 )