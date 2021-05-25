北市文山分局2人染疫 指揮中心：分局已啟動同事匡列 15:062021/05/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文山分局2人染疫，分局已啟動同事匡列。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文山分局爆出2人染疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，2人中其中1人在5月22日確診，目前在防疫旅館隔離，另1人則是快篩陰性，後來自行上網看PCR報告，5月25日確定陽性。目前分局也啟動同事匡列，採取自主健康管理、在家隔離。 陳宗彥表示，雙北雖然都有確診個案，不過也啟動了互相支援的機制，我也特別請全台警政機關啟動分組勤務。防疫期間，更需讓社會安定，治安要維持著，也要協助防疫工作持續推動，特別對警政同仁給予鼓勵和協助。 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 亞東爆院內感染 1重症插管 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #警政 #文山分局 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 04:102021/05/18 焦點要聞 路透：美介入助台協調 加快新冠疫苗交貨 11:262021/05/18 國際 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 CNN：台灣曾是全球抗疫前3名 現正對抗最大新冠爆發 09:102021/05/18 國際 生活熱門新聞 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 新竹縣新增1確診 曾陪家人到花蓮待三天 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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