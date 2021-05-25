綠營寫手林瑋豐被PTT八卦版網友抓包反串，更牽扯綠委王定宇，網紅焦糖哥哥、蔡依橙等人的產業鏈。國民黨台北市議員徐巧芯認為，應該是因為近期八卦版風向是在質疑政府為何不進口德國BNT疫苗，這些人一直放謠言不讓BNT進口，馬上被八卦版的專家打臉成白痴，攻不進去只好毀掉八卦版公信力，才以反串抹紅的方式進行。

徐巧芯長期「潛水」於八卦版，她今天上午在電台接受媒體人黃暐瀚採訪時表示，她認為王定宇等人「自導自演」的目的是為了讓八卦版失去公信力，原因不是因為什麼出現假的「疾管家」，而是因為八卦版近期太多文章都在質疑政府為什麼不進口BNT疫苗。

徐巧芯指出，王定宇跟焦糖哥哥等人則在網路上放謠言，但同時八卦版也有許多具有醫療專業背景的網友，立刻上網澄清闢謠，讓放謠言的人被當白癡，所以他們攻不進去就想把八卦版公信力毀掉，而「疾管家」事件更是進而引發八卦版鄉民不滿，起底林瑋豐。

黃暐瀚聽了之後也質疑，現在很多外面對於BNT疫苗的攻擊，到底這些是不是事實，也沒看到疾管署大力出來澄清，反而疾管家每天都在傳一些很多人其實根本沒看過的假消息澄清。

徐巧芯也說這些抹黑的都同一群人，徐巧芯也說他跟網友都去調查局網站檢舉了，按照王定宇說的，違反《國安法》要罰一億的部分做檢舉了，看看政府要怎麼處理。

徐巧芯認為，林瑋豐事件就是「業力引爆」，網友之前不過就是在網路上抱怨疾管家很難用，就被打成中共同路人，在做認知作戰，蔡總統也跳出來說是認知作戰，讓八卦版網友覺得莫名其妙，才去把林瑋豐這一串「肉粽」抓出來。

黃暐瀚也批評，林瑋豐在臉書上都是挺民進黨，但是開PTT帳號去罵民進黨、罵衛福部長陳時中，然後再反過來回到自己的臉書說，就是有這些人在唱衰台灣，結果原來都是自導自演，就是自己在唱衰台灣。

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(中時 )