美國電動車製造商Lordstown Motors大幅下修全年生產預測，並表示有必要進行新一輪增資，受此打擊，Lordstown Motors周一盤後股價暴跌10.55%。

Lordstown Motors準備於9月底開始生產Endurance電動皮卡，不過執行長伯恩斯（Steve Burns）周一卻在聲明中表示，公司「面臨一些挑戰」。

根據其第一季財報，Lordstown預估其今年的產量最多只能達到先前預測的一半。該公司將全年生產預測從約2200輛下修至1000輛。

伯恩斯在法說會上表示，該減產計畫是基於公司未能獲得任何額外資金的假設，一旦籌得資金，公司可望恢復原先的產量預測。

Lordstown並將營業費用預 測從2.2億美元～2.35億美元上修至介於3.35億美元～3.5億美元；並將年底的現金與約當現金的流動性預測從至少2億美元調降至介於5000萬～7500萬美元。

伯恩斯表示，零件設備支出、加快運輸的成本，以及第三方工程資源相關支出遠超出預期，是營業費用擴大的原因。他表示，Lordstown已經提前確保許多關鍵零件和設備的供應，所以仍可以提高Endurance產量，但我們確實需要額外的資金來執行計畫。我們有一些機會以各種形式增資，並已展開相關協商。該公司並表示無意出售公司。

Lordstown尚未量產電動皮卡，也尚無營收入帳，其第一季虧損為1.252 億美元，相當於每股虧損72美分，超出市場預估的每股虧損28美分。

(時報資訊)