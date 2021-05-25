行政院長蘇貞昌今在臉書表示，為了確實阻斷疫情傳播鏈，在專家會議建議下，疫情指揮中心、各部會會商後，防疫指揮中心今天下午宣佈，全國第三級警戒及各級學校停止到校上課的措施，延長到6月14日。原定6月5日至6日舉行的國中會考補考及後續分發維持辦理；高中以下學校畢業典禮則會停辦或採線上轉播。

蘇貞昌表示，這一個禮拜過來，台灣人民展現無比的團結與韌性，密切配合政府的防疫措施，市面上的民生、防疫物資也呈現正常供給，因為大家的努力跟體諒，我們才能在互相扶持中應對挑戰。

蘇貞昌說，為了確實阻斷疫情傳播鏈，在專家會議建議下，疫情指揮中心、各部會會商後，防疫指揮中心今天下午宣佈，將現有的全國第三級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到6月14日 ，端午節假期結束為止。

至於原定6月5日至6日舉行的國中會考補考及後續分發維持辦理，高中以下學校畢業典禮則會停辦、或採線上轉播，各校的畢業考將採多元方式評量。教育部會繼續整合提供更多線上教學資源，維護學生的受教權，也減輕家長負擔。

蘇貞昌強調，當此疫情險峻之時，請大家保持鎮定、配合防疫措施，只要大家都能繼續做好防疫，我們就可以更快回到正常的生活，只要團結，我們就能度過難關。

(中時 )