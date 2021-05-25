房地合一2.0預計今年7月1日上路，KPMG安侯建業指出，新制課稅規定固有鼓勵長期持有之政策目的，惟長期而言，該政策可能會隨時間軸拉長而減低其影響力，因為若將時間拉長超過五年後，每年可能都會有持有超過五年的標的釋出。

在考量不動產的持有架構與配置時，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻建議應將購屋目的、持有時間、資金來源等面向納入評估。

房地合一實價課稅2.0新制將於2021年7月1日開始實施，且2016年1月1日後取得並於2021年7月1日後出售者，均適用新制課稅規定。課稅新制主要延長短期持有年限（持有超過五年始得適用較低20％稅率）、納入預售屋、個人與營利事業之適用稅率趨於一致及所交易股權或出資額之價值50％以上係由我國境內房地構成者視同出售房屋、土地交易所得課稅。

洪銘鴻認為，自住者以個人名義購屋住滿六年，轉賣時即可適用最低10％稅率；但如果是包租公，設立法人持有房屋較適合，因適用營所稅率20％，可避免落入個人綜所稅率最高40％。

(工商 )