新冠疫情持續升溫，全國已進入第三級疫情警戒管制措施，民眾外出或在營業、公共場所必須全程配戴口罩、保持社交距離。因此，為了減少民眾外出辦理公司登記送件而增加染疫風險，經濟部商業司鼓勵申辦公司登記業務的民眾可多使用「公司與商業及有限合夥一站式線上申請作業」辦理公司登記各項登記業務，以網路取代馬路，在家就能完成申辦作業，不僅降低感染風險，也可線上快速完成送件，更可享受申辦規費優惠及省下郵寄費，在協助防疫的同時也為自己省荷包。

目前公司登記一站式線上申辦服務已全面開放公司登記各類業務，包括公司設立、變更登記、影印及抄錄登記文件、公司登記證明等項目均可線上申請。除了可線上送件外，也提供線上繳納規費服務。

另外，領取登記核准文件也增加電子送達方式，申請人若勾選電子送達，登記案件一經核准會同時寄送簡訊及Email通知申請民眾線上收取核准文件，只要將手機收到的驗證碼，在Email所收到的電子文件平台連結上打入驗證碼後，即可線上下載電子公文。透過全程線上便利服務，無需冒險外出郵寄或前往登記機關現場送件、繳費及領件。

在這波疫情期間，商業司及六都登記機關均已採分區辦公，登記服務櫃檯也將調整，減少受理臨櫃申請案件之窗口，降低透過人與人接觸造成疫情傳遞的可能，而透過郵寄則需3天郵務投遞作業時間，因此商業司建議公司登記案件可透過一站式線上申請系統送件，各登記機關會將列入優先辦理案件。

在一站式線上送件，只要依步驟完成填寫資料、上傳應備文件並以工商憑證簽章（設立案以自然人憑證簽章），在線上繳納規費後，即可完成送件程序；若對操作流程不熟悉的民眾，也可在「使用者練習區」進行練習，如有相關操作問題亦可在上班期間撥打諮詢服務專線412-1166洽詢。防疫期間，應配合防疫政策少出門，請多加利用線上申辦服務，保護自己也保護他人！

(工商 )